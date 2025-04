Seit Mittwochabend laufen die Ampeln an der Toom-Kreuzung in Meiningen wieder im Normalbetrieb. Die Lichtsignalanlage auf der B 19 wurde erneuert, ein Behelfsampelsystem hat während den technischen Neuerungen an dem viel befahrenen Knotenpunkt den Verkehr geregelt. Eine Entlastung für die Autofahrer – denn der Rückstau sorgte zeitweise für ein zähes Durchkommen in der Stadt.