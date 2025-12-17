Es bahnt sich Großes an im Fahrzeugmuseum Suhl: Am Freitag wird eine Sonderschau mit sogenannten Custombikes eröffnet. Was das ist? – In diesem Falle sind es äußerst individuell daherkommende Simson-Mokicks, die aufwendig umgebaut wurden, um den Ansprüchen und Vorstellungen, ja Fantasien, ihrer Besitzer gerecht zu werden: Andere Bereifung und spezielle Lackierungen, Verlängerungen und umgebaute Fahrwerke, Schwingen und Cockpits, Beleuchtung und Schmuckelemente gibt es da zu entdecken. Oft entstehen so Gesamtkunstwerke, die mitunter auch Kopfschütteln verursachen. Nicht jedes Custombike ist auch für den Straßenverkehr zugelassen, einige der schrägen Ideen sind alles andere als massentauglich. Hingucker sind die unter Einsatz von viel Arbeit, Zeit und noch mehr Geld geschaffenen Fahrzeuge aber allemal.