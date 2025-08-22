Der Wanderparkplatz am Fuße des Langen Berges, einen halben Kilometer oberhalb von Herschdorf, hatte sich am späten Mittwochnachmittag mit Tischen und Bänken in einen Biergarten verwandelt. An der Versorgungsbaude glühte der Rost; Getränke und Rostbratwürste erwarteten ihre Verbraucher. Noch herrschte hektische Geschäftigkeit. Doch Heike Bluhm, Herschdorfer Bürgerin und Leiterin des „Wichtelpfadprojektes“, hatte den Hut (oder besser: die Mütze) auf und behielt gemeinsam mit Ortsteilbürgermeister Jan Ludwig mit freundlichem Lächeln die Übersicht.