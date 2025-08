Entgleister Zug "Warum mussten Menschen sterben?" - Gedenken nach Zugunglück

Zwiefalten - Fünf Tage nach dem fatalen Zugunglück in Riedlingen mit drei Toten haben Angehörige, Rettungskräfte und Vertreter aus der Politik in einem bewegenden Trauergottesdienst der Opfer gedacht. "Die Bilder vom Unglück lassen uns nicht los. Wir sind stumm und haben keine Antworten. Warum musste das Unglück geschehen? Warum mussten Menschen sterben?", sagte Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg im bis auf den letzten Platz besetzten Münster Unserer Lieben Frau in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen).