Coburg (dpa/lby) - In den Tarifverhandlungen für Bayerns Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot deutlich unter der Inflationsrate vorgelegt. Die Belegschaften in Bayerns wichtigstem Industriezweig sollen im Juli 2027 eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts bekommen, ab Juli 2028 sollen die Entgelte um 1,3 Prozent steigen. Das teilte der Arbeitgeberverband vbm nach der zweiten Tarifrunde in Coburg mit. Die IG Metall lehnte das unverzüglich ab. Nun stehen nach dem Ende der Friedenspflicht ab Sonntag Warnstreiks nicht nur in Bayern bevor.