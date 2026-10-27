Arbeitgeber: Heimische Standorte zu teuer

Im Hintergrund steht die angespannte Lage vieler Firmen, insbesondere in der Autoindustrie und bei deren Zulieferern. Arbeitgeber-Verhandlungsführer Thomas Kaeser warf seinerseits der IG Metall vor, die Realitäten zu verkennen. "Wir sind schlicht zu teuer, und Fertigung rechnet sich in vielen Fällen nicht mehr am Standort", sagte der oberfränkische Unternehmer. Bei der Hälfte der Unternehmen führten neu eingehende Aufträge nicht mehr oder nur noch teilweise zu Produktion am heimischen Standort. "Drei Viertel dieser Unternehmen leiten die Aufträge direkt an ausländische Standorte weiter." Erschwert wird die Tarifrunde in diesem Jahr dadurch, dass Teile der M+E-Branche florieren, insbesondere Rüstungs- und Luftfahrtindustrie.