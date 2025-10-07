Entgegen dem Trend: Weiter Anstieg bei Studierendenzahlen in Ilmenau

Ilmenau (dpa/th) - An der Technischen Universität (TU) Ilmenau setzt sich der Trend der steigenden Zahlen bei Studienanfängern fort. Für das neue Wintersemester haben sich laut Universität bereits neun Prozent mehr Studierende eingeschrieben als im Vorjahr. Bereits vor einem Jahr hatte es einen Anstieg um elf Prozent gegeben. Insgesamt hätten bislang 603 Menschen einen der 49 Studiengänge der Universität neu gewählt.