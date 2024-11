"Es ist so schön"

Um den Sieg bei der Castingshow kämpften in der Finalshow neben Jährig drei Kandidaten: Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. In der Finalrunde gab es maßgeschneiderte neue Songs. Matas performte das deutschsprachige Lied "Chateau Marmont" mit Schlagerelementen. Für Mizrahi gab es Emotionales mit "You got me". Mc Conner präsentierte den schnellen Act "Sad Songs". Jährig sang das zärtliche Lied "Auf eigenen Beinen". Als er gewann, sagte er: "Es ist so schön."