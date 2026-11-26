Rier kritisiert Pomp bei Schlagershows

Dabei will die Band weiter mit Bodenhaftung überzeugen. Rier wünscht sich weniger Pomp bei Schlagershows. "Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Aufwand übertrieben wird", sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Für volkstümlichen Schlager brauche man zur Untermalung weder Pyrotechnik noch spezielle Lichteffekte oder Bühnennebel. Zudem sollte man bei den großen TV-Shows auch mehr Nachwuchskünstlern eine Chance geben. "Die Großen in der Branche werden extrem gepusht." Das Menschliche könne so leicht verloren gehen. Der Nachwuchs komme häufig zu kurz.