Entenausflug: Mit Kartons und Teamgeist – Bürger helfen Entenküken

Weimar (dpa/th) - Ein Entenausflug hat in Weimar couragierte Bürger auf den Plan gerufen, um die tierische Familie vor dem Straßenverkehr zu retten. Eine Entenmutter war am Vormittag mit ihren sechs Küken in der Rollgasse unterwegs gewesen und unbeirrt in Richtung Innenstadt gewatschelt. Wie die Polizei mitteilte, reagierten mehrere Passanten schnell und versammelten sich kurzerhand mit Kartons, um die kleinen Tiere vorsichtig einzufangen und sie so aus der Gefahrenzone zu bringen.