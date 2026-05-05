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  6. Mit Kartons und Teamgeist – Bürger helfen Entenküken

Entenausflug Mit Kartons und Teamgeist – Bürger helfen Entenküken

Mit Kartons und viel Einsatz retten Bürger in Weimar eine Entenfamilie vor dem Straßenverkehr – und begleiten sie sicher zu einem Teich.

Entenausflug: Mit Kartons und Teamgeist – Bürger helfen Entenküken
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In Weimar haben Bürger Entenküken mit Kartons vor dem Verkehr gerettet. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Weimar (dpa/th) - Ein Entenausflug hat in Weimar couragierte Bürger auf den Plan gerufen, um die tierische Familie vor dem Straßenverkehr zu retten. Eine Entenmutter war am Vormittag mit ihren sechs Küken in der Rollgasse unterwegs gewesen und unbeirrt in Richtung Innenstadt gewatschelt. Wie die Polizei mitteilte, reagierten mehrere Passanten schnell und versammelten sich kurzerhand mit Kartons, um die kleinen Tiere vorsichtig einzufangen und sie so aus der Gefahrenzone zu bringen.

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Gemeinsam gelang es schließlich, die Küken vorübergehend in Sicherheit zu bringen. Die Entenmutter beobachtete das Geschehen lautstark aus der Luft. Die Helfer begleiteten die tierische Familie dann zu einem nahegelegenen Teich. Dort wurde die Entenfamilie wieder in eine ruhigere Umgebung entlassen, in der sie sich künftig frei bewegen kann.

Die Polizei wurde zwar informiert, musste jedoch nicht mehr eingreifen. Sie lobte das engagierte Handeln der Bürger, die den ungewöhnlichen Einsatz eigenständig und unaufgeregt lösten.