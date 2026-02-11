Friedrichroda (dpa/th) - Die weitere Zukunft des enteigneten und stark sanierungsbedürftigen Schlosses Reinhardsbrunn ist nach wie vor ungewiss. Eine Entscheidung über die künftige Nutzung der Immobilie stehe weiterhin aus, hieß es aus dem Infrastrukturministerium. Ab diesem Jahr solle die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) im Auftrag des Freistaats aktiv auf potenzielle Investoren und Betreiber zugehen. "Vom Fürstensitz zum Bürgerschloss – das ist die Richtung, die wir für Schloss Reinhardsbrunn einschlagen", sagte Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW).