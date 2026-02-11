Was bisher geschah

Das Land schloss 2025 mit der Stadt Friedrichroda einen Vertrag zur Nutzung von Kapelle und Park. Seither ist der Park tagsüber frei zugänglich und die Kapelle kann zu regelmäßigen Zeiten besichtigt werden. Das Schloss mit dem Park im Landkreis Gotha gehört nach der Enteignung des vorherigen Besitzers seit 2021 dem Land. Der Freistaat investierte seit der Übernahme dem Ministerium zufolge bislang fast neun Millionen Euro in den Erhalt des verfallenen Denkmals. Für weitere Sicherungs- und Sanierungsarbeiten stehen in diesem Jahr rund 1,8 Millionen Euro und im nächsten Jahr mehr als 2,9 Millionen Euro vom Land bereit.