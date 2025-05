Guck mal, wer da beim Rennrodeln in Ilmenau zugeschaut hat: Die vielen blonden Locken, die hoch aufgeschossene Statur – das könnte Leandra Rixa Negri sein. Und, wer hätte das gedacht, es war Leandra Rixa Negri. Die 1,92 Meter große Mittelblockerin vom Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl Lotto Thüringen schaute sich am Samstag beim FIL-Sommerrodelcup in Ilmenau um. Zuvor habe sie aber erstmal die Google-Suchmaschine angeschmissen, um abzuchecken, um welches Event es sich genau handeln sollte.