La Rioja - In Argentinien haben Wissenschaftler ein fast vollständiges Skelett eines der ältesten bekannten Dinosaurier gefunden. Das Fossil des Tieres, das vor rund 230 Millionen Jahren lebte, stammt aus den Anden der Provinz La Rioja im Nordwesten des Landes und wird in der Fachzeitschrift "Nature" beschrieben. "Nur selten im Leben kann man sagen, dass man völlig neue Fundorte entdeckt hat - mit einer außergewöhnlich gut erhaltenen und reichen Tierwelt", sagte Co-Autor Agustín Martinelli vom argentinischen Nationalrat für wissenschaftliche und technologische Forschung (Conicet).