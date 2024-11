Der Künstler habe angegeben, die Werke bei einer Ausstellung in Deutschland verkaufen zu wollen. Da er die Bilder vor der Einreise in die Europäische Union nicht beim Zoll angemeldet hatte, wird nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Mann ermittelt. Die Zollbeamten forderten zudem Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 1700 Euro nach.