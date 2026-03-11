 
, aktualisiert am 11.03.2026 - 14:28 Uhr

Auch im April wird es wieder eine Entdeckertour für die Leser der in Südthüringen erscheinenden Tageszeitungen geben. Diesmal führt sie in die Rhön.

Entdeckertour: Leser entdecken die vielfältige Rhön
Auch eine beeindruckende, rund dreistündige Erlebnistour im Bergwerk Merkers gehört zum Tagesausflug in die Rhön. Foto: k+S

Die Rhön ist schön – so lautet der Werbeslogan des Mittelgebirges, das sich über die drei Länder Bayern, Hessen und Thüringen erstreckt. Aber nicht nur für viel Natur steht das Land der offenen Fernen. Die Besonderheiten der Thüringischen Rhön zu entdecken, gilt es auf der Leserreise unserer Zeitung am 28. April.

Den Auftakt bildet die Gemeinde Dermbach im Wartburgkreis. Hier trug Robin Hood den Namen Rhönpaulus, im Ibengarten nahe dem Ortsteil Glattbach lebte und starb er. Zwei Kirchen und ein Schloss künden von der 800-jährigen Geschichte des Rhöndorfes Dermbach. Bei einer szenenhaften Entdeckerreise gibt es viel zu sehen, wie zum Beispiel Zeugen der Barockzeit, von Pioniernachmittagen und Tanztees. Geschichten und historische Orte werden in die Gegenwart geholt und machen Vergangenes nachfühlbar. Natürlich führt die 50-minütige Tour auch durch den Ortskern und die Dreieinigkeitskirche, das älteste Gebäude Dermbachs.

Wer sich vor der Besichtigung des nahegelegenen Erlebnis Bergwerks Merkers stärken möchte, hat beim Besuch des Gasthauses „Zum Rhönpaulus“ Gelegenheit dazu.

Weiter geht es durch die waldreiche Gegend, die früher Buchonia genannt wurde, nach Merkers – einem Ortsteil der Krayenberggemeinde. Im Jahre 1910 wurde im Merkerser Schacht die Förderung von Kalisalzen aufgenommen, 1925 das Kaliwerk Merkers eröffnet. Dies führte zu einem rasanten Anstieg der Einwohnerzahl von knapp über vierhundert auf das Zehnfache. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges rückte Merkers im April 1945 in das Licht der Öffentlichkeit, als in den Schachtanlagen große Mengen Gold, Geld und Kunstschätze, die die Nationalsozialisten im Bergwerk versteckt hatten, von der 3. US-Armee dort entdeckt wurden. Der Lagerort ist beim Besuch des Bergwerkes, in das es mit dem Förderkorb auf eine Teufe – also eine Tiefe unter der Erdoberfläche – von 500 Metern geht, zu besichtigen, aber von den Schätzen findet sich keine Spur mehr. Zu sehen gibt es unter Tage aber genug. Wie die im Jahr 1980 entdeckte Kristallgrotte, die der tiefste Punkt im Erlebnis Bergwerk Merkers und zugleich der Höhepunkt der Leserreise ist. Dieser einmalige Schatz der Natur befindet sich 800 Meter unter der Erde und ist als Nationales Geotop ausgezeichnet. Eine speziell für die Kristallgrotte komponierte Musik-Licht-Installation setzt die riesigen Kristalle mit bis zu einem Meter Kantenlänge in Szene. Die Gäste können sich vom Funkeln der Kristalle verzaubern lassen. Außerdem finden im Großbunker regelmäßig Veranstaltungen statt.

Auch wenn nach der Wiedervereinigung der Abbau des als Düngemittel eingesetzten Kalisalzes – das auch schon mal als weißes Gold bezeichnet wurde – im Jahre 1993 zu Ende ging; die Untertage-Welt übt auf die Besucher einen ganz besonderen Reiz aus. Und frieren muss auch keiner: Aller 100 Meter Tiefe wird es um drei Grad wärmer.

Bei der Entdeckertour in Zusammenarbeit mit dem Busbetrieb Dittmar sind folgende Leistungen im Preis von 90 Euro bereits eingeschlossen: Hin- und Rückfahrt im komfortablen Reisebus ab Sonneberg, Hildburghausen, Suhl, Meiningen oder Schmalkalden inklusive der Reiseleitung ab/bis Suhl. Eine Ortsführung in Dermbach, Mittagspause mit der Möglichkeit zum Mittagessen (Mittagessen nicht eingeschlossen) im Rhönpaulus sowie Eintritt, Einfahrt und etwa dreistündige Untertage-Führung im Bergwerk Merkers.

Abfahrtsorte sind Sonneberg (6.45 Uhr), Hildburghausen (7.35 Uhr), Suhl (8.15 Uhr), Meiningen (8.45 Uhr) und Schmalkalden (9.15 Uhr). Anmeldungen sind ab sofort unter der Rufnummer 03681- 792413 in der Geschäftsstelle dieser Zeitung möglich, wo es bei Bedarf auch weitere Informationen gibt.

Abfahrtszeiten am Dienstag, 28. April

Sonneberg
Busbahnhof: 6.45 Uhr.

Hildburghausen
Busbahnhof 7.35 Uhr.

Suhl Waffenmuseum 8.15 Uhr

Meiningen Bahnhofsvorplatz 8.45 Uhr

Schmalkalden Busbahnhof 9.15 Uhr

Rückreise gegen 16.30 Uhr

Reisepreis: 90 Euro pro Teilnehmer.

Anmeldung ab sofort unter Telefon 03681-792413