Entdeckertour: Leser entdecken die vielfältige Rhön

Weiter geht es durch die waldreiche Gegend, die früher Buchonia genannt wurde, nach Merkers – einem Ortsteil der Krayenberggemeinde. Im Jahre 1910 wurde im Merkerser Schacht die Förderung von Kalisalzen aufgenommen, 1925 das Kaliwerk Merkers eröffnet. Dies führte zu einem rasanten Anstieg der Einwohnerzahl von knapp über vierhundert auf das Zehnfache. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges rückte Merkers im April 1945 in das Licht der Öffentlichkeit, als in den Schachtanlagen große Mengen Gold, Geld und Kunstschätze, die die Nationalsozialisten im Bergwerk versteckt hatten, von der 3. US-Armee dort entdeckt wurden. Der Lagerort ist beim Besuch des Bergwerkes, in das es mit dem Förderkorb auf eine Teufe – also eine Tiefe unter der Erdoberfläche – von 500 Metern geht, zu besichtigen, aber von den Schätzen findet sich keine Spur mehr. Zu sehen gibt es unter Tage aber genug. Wie die im Jahr 1980 entdeckte Kristallgrotte, die der tiefste Punkt im Erlebnis Bergwerk Merkers und zugleich der Höhepunkt der Leserreise ist. Dieser einmalige Schatz der Natur befindet sich 800 Meter unter der Erde und ist als Nationales Geotop ausgezeichnet. Eine speziell für die Kristallgrotte komponierte Musik-Licht-Installation setzt die riesigen Kristalle mit bis zu einem Meter Kantenlänge in Szene. Die Gäste können sich vom Funkeln der Kristalle verzaubern lassen. Außerdem finden im Großbunker regelmäßig Veranstaltungen statt.