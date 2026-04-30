Entdeckertipps der Region: Meininger Märchen und Trusetaler Klangpfad

Mit links musste gezeichnet werden – gar nicht so einfach. Foto: Diana Schütz

Am Dienstag fuhren die Ferienkinder nach Meiningen ins Schloss Elisabethenburg. Anlässlich des 200. Geburtstages von Georg dem II. ist hier eine Ausstellung gestaltet, die Führerin Nadine den Kindern ausführlich erklärte. Im roten Salon erfuhren die Frankenheimer, dass Georg am liebsten die Märchen der Gebrüder Grimm las und Ludwig Bechstein ihn unterrichtete. Nadine zeigte ein dickes Märchenbuch und las „Dornröschen“ vor. Dann ging es ins Musikzimmer, dort durften sich die Mädchen und Jungen vor Blas- und Streichinstrumente stellen. Immer, wenn sich ein Kind vor ein neues stellte, begann es zu spielen, sodass zum Schluss ein komplettes Orchester zu hören war.