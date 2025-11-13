 
Entbuschung in der Rhön Schwitzen statt Schulbank

Schüler des Staatlichen Thüringischen Rhön-Gymnasiums packten am Grimmelbach-Speicher Kaltensundheim mit an. Eine Entbuschungsaktion für die Artenvielfalt.

1
Die Flächen in der Rhön frei halten von nachwachsendem unerwünschten Bewuchs – das erfordert Handarbeit. Die Gymnasiasten packten an. Foto: LPV Rhön

Einen Perspektivwechsel vom Klassenzimmer auf die Halbtrockenrasen nahe Kaltensundheim gab es kürzlich für die Neuntklässler des Rhön-Gymnasiums. Unter der Anleitung von Gesa Last und Andreas Linß vom Landschaftspflegeverband „Thüringer Rhön“/Natura 2000-Station Rhön setzten sich die und 70 Schülerinnen und Schüler beherzt für das Offenhalten der Rhöner Landschaft ein. Die Jugendlichen schnitten mit von der Firma Gardena bereitgestellten Astscheren den übermäßigen Aufwuchs von Schlehe, Weißdorn und Heckenrose zurück und häuften das Astmaterial zu ansehnlichen Bergen zusammen. „Durch diesen Einsatz können die Schüler Einblicke in den Aufwand der Landschaftspflege erhalten, welche im Klassenzimmer kaum vermittelbar sind“, so Gesa Last nach Abschluss der etwa dreistündigen Aktion.

Neuntklässler packten mit an. Foto: LPV Rhön

Eine solche Aktion findet jährlich in Kooperation mit der Schule statt. Eine Win-Win-Situation, da damit ein Beitrag geleistet wird, um die typische Landschaft der Rhön offen zu halten. Die Kulturlandschaft wird zwar auch heute noch mit Schafen bewirtschaftet, jedoch bedarf es dennoch regelmäßiger manueller Nachbearbeitung. Das ist vor allem deshalb wichtig, damit die Schafe weiterhin ihre Arbeit verrichten können. „Denn mit jedem Stück Grünland, das zuwächst, wird ein Stück weniger Weideland und damit auch ein Stück weniger Vielfalt vor unserer Haustür zu finden sein“ so Andreas Linß.

Beim Einsatz. Foto: LPV Rhön

Durch das Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Rhönhutungen“ des LPV Rhön wurde der markante offene Charakter dieser und weiterer Flächen der Rhön wiederhergestellt, der einst durch die jahrhundertelange Hüteschäferei entstanden ist. Die Flächen sind nicht nur charakteristisch für die Rhön, sondern auch besonders wertvoll, weil sie als sogenannte Halbtrockenrasen zahlreiche seltene Pflanzen- und Tierarten beherbergen. Mit dieser langfristigen Kooperation mit der Schule werden das Thema Artenvielfalt und die Rhöner Kulturlandschaft in den Mittelpunkt gerückt.