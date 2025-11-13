Entbuschung in der Rhön: Schwitzen statt Schulbank

Neuntklässler packten mit an. Foto: LPV Rhön

Eine solche Aktion findet jährlich in Kooperation mit der Schule statt. Eine Win-Win-Situation, da damit ein Beitrag geleistet wird, um die typische Landschaft der Rhön offen zu halten. Die Kulturlandschaft wird zwar auch heute noch mit Schafen bewirtschaftet, jedoch bedarf es dennoch regelmäßiger manueller Nachbearbeitung. Das ist vor allem deshalb wichtig, damit die Schafe weiterhin ihre Arbeit verrichten können. „Denn mit jedem Stück Grünland, das zuwächst, wird ein Stück weniger Weideland und damit auch ein Stück weniger Vielfalt vor unserer Haustür zu finden sein“ so Andreas Linß.