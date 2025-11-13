Entbuschung in der Rhön: Schwitzen statt Schulbank

Einen Perspektivwechsel vom Klassenzimmer auf die Halbtrockenrasen nahe Kaltensundheim gab es kürzlich für die Neuntklässler des Rhön-Gymnasiums. Unter der Anleitung von Gesa Last und Andreas Linß vom Landschaftspflegeverband „Thüringer Rhön“/Natura 2000-Station Rhön setzten sich die und 70 Schülerinnen und Schüler beherzt für das Offenhalten der Rhöner Landschaft ein. Die Jugendlichen schnitten mit von der Firma Gardena bereitgestellten Astscheren den übermäßigen Aufwuchs von Schlehe, Weißdorn und Heckenrose zurück und häuften das Astmaterial zu ansehnlichen Bergen zusammen. „Durch diesen Einsatz können die Schüler Einblicke in den Aufwand der Landschaftspflege erhalten, welche im Klassenzimmer kaum vermittelbar sind“, so Gesa Last nach Abschluss der etwa dreistündigen Aktion.