Der stürmische Herbstwind hat nunmehr alle Blätter von den Bäumen gefegt und diese als farbenfrohen, bunten Teppich in der Landschaft ausgebreitet. So auch rund um Gerabergs Dorfkirche. In der Kirche jedoch rollte das noch junge Chorensemble „Melodiata“ unter der Leitung von Yvonne Mehnert einen mit dem Herbstlaub vergleichbaren Lieder- und Melodienteppich im Laufe einer unterhaltsamen Konzertstunde aus.