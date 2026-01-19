Es ist ein ambitioniertes Projekt, mit dem Suhl einen großen Schritt bei der zukunftssicheren und klimafreundlichen Wärmeversorgung gehen möchte: Der Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Wohngebiet Lautenberg. Bereits 2022 hatte der Stadtrat gegenüber den Stadtwerken Suhl/Zella-Mehlis (SWSZ) mit einem Beschluss grünes Licht zur Prüfung der Voraussetzungen dafür gegeben. „Daraufhin gab es eine Bestandsanalyse, um Verbrauchsdaten möglicher Anschlussnehmer zu erheben und Wärmebedarfe zu prognostizieren“, sagt Elke Bradler.