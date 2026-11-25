Welche Auswege werden hierzulande diskutiert?
Viele Experten sprechen sich dafür aus, auch in Deutschland Mikrohandel in Konsumräumen zuzulassen - also den Tausch und die Weitergabe kleinster Drogenmengen unter Konsumenten. Das sei ein Anreiz, um die Abhängigen überhaupt in die Einrichtungen zu bringen. Dort könnten sie sich ausruhen und seien bestenfalls ansprechbar für soziale oder medizinische Hilfsangebote, sagt Stöver.
Die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf, Torsten Burmester (SPD) und Stephan Keller (CDU) boten ihre Kommunen für Modellprojekte zum Mikrohandel mit Betäubungsmitteln an. Doch Nordrhein-Westfalens Landesregierung erteilte ihrem Vorstoß im August eine Absage. "Nur durch eine Änderung der gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene wären entsprechende Modelle rechtssicher möglich", hieß es bei den zuständigen Ministerien.
Landesseitig seien keine Regelungen in diese Richtung denkbar. Man unterstütze aber Drogenkonsumräume und habe auch für das sogenannte Drug Checking den Weg freigemacht. Dabei können in den Einrichtungen mitgebrachten Substanzen etwa auf Verunreinigung überprüft werden.