Speziell mit Crack habe man schon lange Erfahrungen, sagt Florian Meyer, der die Konsumräume in der Schweizer Stadt verantwortet. Crack mache inzwischen 80 Prozent der dortigen Konsumvorgänge aus. Um Abhängige zu erreichen, müssten sich die Einrichtungen maximal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Sie müssten Orte sein, "die zum Verweilen einladen". Und dazu gehöre die Toleranz des Kleinhandels - und zwar in den Räumen selbst, sagt Meyer. "Das führt dazu, dass im Umfeld der Einrichtungen kein Drogenhandel offenkundig stattfindet und sich in der Regel keine Szene vor den Einrichtungen bildet", sagt Meyer. Das sei auch wichtig für die Reputation der Räume, die alle das "Not-in-my-Backyard"-Problem kennen würden.