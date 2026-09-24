Geht es Ihnen auch so? Als gesunder Mensch diesseits der 80 fällt es einem schwer zu begreifen, warum so viele Senioren aus unserer Mitte auf die ewig gleichen Tricks gewissenloser Gauner reinfallen. Immer noch und immer wieder. Oft mit schier unglaublichen Geldsummen, die sie an die hochspezialisierten Psycho-Verbrecher verlieren. Obwohl doch die abgefeimten Methoden seit Jahren dieselben sind, regelmäßig in allen Medien auftauchen und auch in dieser Zeitung nachzulesen sind. Trotzdem gehen der Gaunerbranche die unfreiwilligen Kunden nicht aus. Schock- und Enkeltrick, falscher Polizist: Die Investition in hunderte Anrufe und in perfektionierte Schauspielerei lohnt nach wie vor, das Risiko ist überschaubar. Zu selten werden, wie jetzt in Südthüringen, wenn nicht die Hintermänner, so wenigstens die ausführenden Täter geschnappt.