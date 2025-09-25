Enhanced Games Ex-Schwimmerin kritisiert Kusch-Wechsel zu Dopingspielen

"Aber dann bist du in zehn Jahren vielleicht tot"

Die frühere Sprint-Spezialistin sieht die Enhanced Games auch aus gesundheitlicher Perspektive kritisch. "Ist es das wert, dass man sich das ganze Zeug - auch wenn das ärztlich überwacht wird - reinzieht? Es weiß ja niemand, was in zehn Jahren passiert. Was passiert dann mit dir? Dann hast du fünf Jahre mehr Kohle, aber dann bist du in zehn Jahren vielleicht tot", sagte die 41-Jährige. Sie selbst hätte eine solche Anfrage zu aktiven Zeiten aber nicht nur deswegen kategorisch abgelehnt: "Für mich wäre es eine Charakterfrage gewesen, und ich hätte es nicht gemacht."