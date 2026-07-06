In den lichtdurchfluteten Räumen des Suhler Instituts für Transfusionsmedizin herrscht eine freundliche und ruhige Atmosphäre. Die Blutspenderinnen und -spender werden vom Pflegepersonal herzlich empfangen. Doch was in diesem Bild fehlt, sind junge Menschen, also die jungen Blutspender. Liegt es am mulmigen Gefühl oder wirkt bereits der Gedanke an eine Blutspende abschreckend? Welche Ursachen stecken hinter der geringen Spendenbereitschaft der jüngeren Generation?