Surfer fordern Handeln

Die Welle interessierte weit über die Szene hinaus; sie war ein wichtiges Thema im Kommunalwahlkampf. Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) kündigte umgehend nach seiner Wahl an, dass die Welle spätestens zum Beginn der Sommerferien wieder freigegeben werden soll.

Den Surfern dauert das zu lange. Manche stiegen bisher auch im Winter aufs Brett, für andere geht es normalerweise im Frühling wieder richtig los.

Der Präsident des Surf Club München, Martin Grün, forderte eine schnelle Lösung. "In zwei Stunden wäre die Sache erledigt, und der Oberbürgermeister wäre ein Problem los", sagt Grün. "Wir wissen ganz genau, wie man die Welle wieder herstellen kann. Wir haben seit 30 Jahren Erfahrung." So lange schon wieder am Eisbach gesurft - vor dem tödlichen Unfall vor einem Jahr waren keine größeren Zwischenfälle bekannt geworden.

Knackpunkt Haftung

Doch seither bleibt ein Knackpunkt: die Haftungsfrage. Bei den gemeinsam mit einem Strömungswissenschaftler unternommenen Versuchen sollten die Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) und der Surf Club München haften.

Auf Dauer lehnt das zumindest der Surf Club ab. Ein ehrenamtlich organisierter Verein könne nicht die Haftung übernehmen, sagt Surf Club-Präsident Martin Grün. "Das würde einer Privatisierung gleichkommen." Lässt allerdings die Stadt mögliche Einbauten vornehmen, läge die Verantwortung, sofern nicht anders geregelt, vermutlich letztlich bei ihr.