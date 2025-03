Der Schneeglöckchenmann läuft dieser Tage mit besonders wachsamen Augen durch den Englischen Garten in Meiningen. Voller Bewunderung betrachtet er die kleinen Schneeglöckchennester, die sich quer durch den Park ziehen. Als er die Wiese vor der Gruftkappelle erreicht, verdüstert sich seine Stimmung. Statt einer weißen Blütenpracht ragen unzählige Narzissenstängel in die Höhe, hier und da blühen bereits lila Krokusse. Er läuft die gesamte Wiese ab und entdeckt einzelne, recht klein geratene Schneeglöckchen. So hatte sich Robert Branzk das nicht vorgestellt.