Warum ein Mann am späten Samstagabend im Wasser im Englischen Garten in Meiningen landete, konnten die herbeigeeilten Hilfskräfte offenbar auch nicht herausbekommen – auf jeden Fall sorgte er fürs Ausrücken etlicher Kräfte der Feuerwehr. Diese war mit Kameraden aus Meiningen, Helba und Walldorf am Ostersamstag gegen 21.30 Uhr in die Bernhardstraße geeilt, wo sich ein Meininger aus laut Polizei nicht bekannten Gründen im Wasser im Bereich des Teichzulaufes aufhielt. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde er bereits im Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, das ebenso wie die Polizei in den Englischen Garten gekommen war, betreut. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein. Ihm passierte bei dem feuchten Ausflug nichts weiter, er wurde jedoch zur Beobachtung ins Klinikum Meiningen gebracht. Schließlich war es eine sehr kalte Nacht, in der er sich ins Wasser begeben hatte oder geraten war. Unterkühlung drohte.