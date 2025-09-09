In der Fragestunde der Stadträte wollte CDU-Stadtrat Thomas Fickel in der vergangenen Ratssitzung wissen, wie die Kommune gegen die „zweckentfremdete Nutzung“ des Englischen Gartens vorgeht? Dort wurde von Jugendlichen illegal eine Cross-Strecke angelegt, die regelmäßig genutzt wird. Welche Handhabe gibt es, um denn denkmalgeschützten Englischen Garten vor Zerstörung zu bewahren? Was hat die Stadt vor, um gegen diese Radfahrer – aber auch andere rasant radelnden Biker – vorzugehen? Zuletzt soll es dem Vernehmen nach sogar einen Unfall gegeben haben, bei dem ein Kind angefahren wurde erklärte Fickel.