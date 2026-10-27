Im Englischen Garten raschelt der Herbst unter den Schuhen der Spaziergänger. Zwischen den Wegen liegt ein Teppich aus roten, orangefarbenen und gelben Blättern. Während die meisten Menschen nur die Farbenpracht sehen, richtet Torsten Roeder seinen Blick auf Stamm, Wurzelbereich und Rinde. Der Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Meiningen ist für die Kontrolle der kommunalen Bäume zuständig. Ob in Parks, auf Friedhöfen, an Straßen oder auf öffentlichen Plätzen: Rund 8000 Bäume stehen unter seiner Aufsicht.