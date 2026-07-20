Auch als Sänger erfolgreich

Keegan selbst sagte dem "Kicker" später einmal: "Ich habe in Hamburg mehr über mich selbst gelernt als irgendwo sonst." Als einer der Besten der Welt kehrte er in seine Heimat zurück, wo seine Karriere langsam ihren Ausklang startete.

Später arbeitete Keegan noch als Trainer: Er führte Newcastle United 1996 beinahe zur Meisterschaft und Englands Nationalteam 2000 zur EM. An den Glanz seiner Spielerkarriere knüpfte er als Coach aber nicht an. Aber auch als Trainer blieb Keegan, wie er immer war: kein Taktiktüftler oder Stratege, sondern ein Motivator, der die Spieler mit seiner Art mitriss.

Dass er zwischenzeitlich auch noch als Sänger auftrat, passte irgendwie ins Bild. Keegan tat, wonach ihm der Sinn stand. Ohne sich darum zu scheren, was andere darüber denken könnten. Und er tat es nicht mal schlecht. Seine Single "Head over Heels in Love" landete als Liebeslied in den deutschen Charts.