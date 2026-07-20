East Rutherford - Für Popstar Robbie Williams war sein Auftritt beim WM-Finale in East Rutherford nahe New York mit seelischen Schmerzen verbunden. Denn auf seine Einlage folgte kein Spiel seiner Engländer, sondern das Duell des späteren Weltmeisters Spanien mit Argentinien um Superstar Lionel Messi. "Psychologisch haben wir ein Problem. Das müssen wir lösen - und zwar, bevor ich sterbe", sagte Williams im Studio bei MagentaTV der Expertenrunde um den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp und Bayern-Legende Thomas Müller um.