Die Kritik an Nationaltrainer Thomas Tuchel hält Williams für undifferenziert. "Die englische Presse zerstört Thomas, aber das macht sie mit jedem, der dieses Amt hat. Es ist egal, ob das Thomas ist oder Gareth Southgate oder Eddie Howe", sagte Williams, der nicht geboren war, als England zuletzt einen Triumph feiern durfte. 2028 findet die EM in Großbritannien statt. Tuchel hat einen Vertrag bis zu dem Großereignis in zwei Jahren.