Liverpool - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat den FC Arsenal an die Tabellenspitze der englischen Premier League geschossen. Der Angreifer sorgte beim 1:0 (1:0) im Topspiel beim FC Liverpool für den Siegtreffer (16. Minute). Mit 24 Zählern verdrängte der Titelverteidiger Manchester City von der Spitze. Man City hatte am Samstag gegen den Tabellendritten Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler mit 0:1 verloren. Liverpool (15 Punkte) hat mit Florian Wirtz dagegen als Fünfter den Kontakt zur Spitze vorerst verloren.