Arsenal trat nach der Blamage im Ligapokal-Aus beim Viertligisten Fleetwood Town am Dienstag anders auf. Ein Zuspiel von Declan Rice verwandelte Havertz aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste. Für den 27-Jährigen war es der dritte Saisontreffer. Einmal mehr zeigte das Team von Trainer Mikel Arteta seine Effektivität. Auf der anderen Seite verpasste Liverpool gegen Ende der ersten Hälfte mehrfach den Ausgleich. Wirtz (39.) traf nach einem Freistoß nur die Latte, Alexis Mac Allister (43.) köpfte frei stehend über das Tor.