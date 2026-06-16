Das spricht gegen England als Weltmeister

Die sommerlichen Temperaturen an Spielorten wie Miami, Arlington oder East Rutherford dürften anderen Nationen aber mehr entgegenkommen. Englands Abwehr ist nach diversen Tuchel-Experimenten nicht wirklich eingespielt. Soll der Triumph her, müsste Tuchel zudem die WM-Historie umschreiben: denn bisher hat nie ein Trainer den Titel gewonnen, der nicht aus der gleichen Nation kam wie seine Profis.

Das ist Englands Weg

Nach dem Gruppenauftakt gegen den WM-Dritten Kroatien warten Duelle mit den Außenseitern Ghana und Panama. Das Weiterkommen ist Formsache. Als Gruppensieger würde es im Sechzehntelfinale gegen einen der Gruppendritten und im Achtelfinale gegen Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion gehen. Erst danach würde - zum Beispiel in Rekord-Champion Brasilien - wahrscheinlich der erste große Brocken warten.

Werden die Three Lions nur Zweiter, droht schon in der Runde der letzten 32 ein Duell mit Portugal oder Kolumbien. Und zum Treffen mit Topfavorit Spanien könnte es dann in einem Achtelfinale kommen. Für Tuchel und sein Team ist es also von zentraler Bedeutung, in der lösbaren Gruppe Platz eins zu belegen.