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  6. Jena sagt Testspiel gegen Bayern Leverkusen ab

Enger Terminkalender Jena sagt Testspiel gegen Bayern Leverkusen ab

Die für den 1. August geplante Partie findet nicht statt. Zeiss-Sportdirektor Jovic liefert die Begründung.

Enger Terminkalender: Jena sagt Testspiel gegen Bayern Leverkusen ab
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Traurig: Carl, ein Zeissig und Maskottchen des FC Carl Zeiss Jena. Foto: Imago/STEINSIEK.CH

Kein Platz im Terminkalender: Der FC Carl Zeiss Jena hat das für den 1. August angesetzte Testspiel gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen absagen müssen. Während es für Leverkusen erst Ende August um Punkte geht, startet Jena bereits am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FSV Zwickau in die neue Regionalliga-Saison. Zudem hat der Nordostdeutsche-Fußballverband (NOFV) ausgerechnet um das Highlight-Spiel gegen Leverkusen eine englische Woche angesetzt hat. Einen Tag vor dem geplanten Testtermin trifft Jena am 2. Spieltages auswärts auf den SV Babelsberg, vier Tage später daheim auf Aufsteiger Eintracht Stahnsdorf.

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„Wir haben uns sehr auf den Vergleich mit Bayer Leverkusen gefreut und wissen, dass wir diese Vorfreude mit unseren Fans geteilt haben“, betont Jena Sportdirektor Miroslav Jovic, fügt jedoch hinzu: „Wir müssen ehrlich eingestehen, dass es uns mit Blick auf das Auswärtsspiel einen Tag zuvor in Babelsberg und drei Tage später gegen Stahnsdorf nicht möglich ist, eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Rasen zu schicken. Damit würden wir weder dem eigenen Anspruch noch dem unseres Gastes an ein solches Spiel gerecht werden. Und auch den Fans gegenüber wäre das einfach nicht richtig.“

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