Enger Terminkalender: Jena sagt Testspiel gegen Bayern Leverkusen ab

Kein Platz im Terminkalender: Der FC Carl Zeiss Jena hat das für den 1. August angesetzte Testspiel gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen absagen müssen. Während es für Leverkusen erst Ende August um Punkte geht, startet Jena bereits am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FSV Zwickau in die neue Regionalliga-Saison. Zudem hat der Nordostdeutsche-Fußballverband (NOFV) ausgerechnet um das Highlight-Spiel gegen Leverkusen eine englische Woche angesetzt hat. Einen Tag vor dem geplanten Testtermin trifft Jena am 2. Spieltages auswärts auf den SV Babelsberg, vier Tage später daheim auf Aufsteiger Eintracht Stahnsdorf.