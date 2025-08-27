Das Schwimmbad in Rauenstein ist seit fast einem halben Jahrhundert ein lebendiger Treffpunkt für alle Generationen. Es ist ein Ort, an dem sich Jung und Alt begegnen und sie hier ihre Freizeit gern verbringen. Die Lage mitten im Dornthal verleiht der ganzen Anlage einen besonderen Reiz. Historisch blickt das Gelände auf eine bewegte Baugeschichte zurück. Bereits in den frühen 1970er-Jahren gab es Pläne für einen Schwimmbadbau auf Kreisebene, doch die Baugenehmigung erfolgte erst im Jahr 1976 durch den Aufbau der 16 Bungalows für ein Kinderferienlager und eines damit verbundenen Konzeptes für einen Feuerlöschteich, da die kleinen Ferienhäuser vorwiegend aus Holz bestanden. Über vier Jahre hinweg waren Bau und Gestaltung des Schwimmbades ein Gemeinschaftsprojekt. Betriebsangehörige des Thüringer Industriewerkes Rauenstein, Sportler sowie ehrenamtliche Helfer leisteten hier Pionierarbeit in zahlreichen Feierabendstunden. 1980 wurde das „Sport- und Freizeitzentrum Rauenstein“ eingeweiht. 2015 wurde das Schwimmbad umfangreich saniert und wiedereröffnet.