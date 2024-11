Engagement fürs Tier Tierschutzpreise für Brandenburger Verein und Thüringerin

Röschke wurde für ihr Lebenswerk geehrt, der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. "Seit fast 40 Jahren pflegt die in Eisenach lebende pensionierte Biologie-Lehrerin Wildvögel und Igel in ihrer privaten Pflegestelle", hieß es in der Begründung. Sie päpple jährlich fast tausend Tiere sachkundig auf und kläre über Gefahren für heimische Wildtiere auf.