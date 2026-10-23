Ein neuer Baum soll im Forstbotanischen Garten Wasungen künftig wachsen und gedeihen. Mit Spaten und Gießkannen haben Mitglieder der Rotary Clubs aus Meiningen und Schmalkalden dort eine Eberesche gepflanzt. Die Aktion ist mittlerweile zur Tradition geworden. Seit acht Jahren engagieren sich die Rotarier mit jährlichen Baumpflanzungen für die Anlage. Zugleich können Naturfreunde die Schönheit des Gartens jetzt auch mit nach Hause nehmen. Ein neuer Kalender für das Jahr 2027 zeigt die Pflanzenvielfalt im Wandel der Jahreszeiten.