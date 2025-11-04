 
Beinerstädter übergeben Spende an Kinderhospiz

Der Erlös des Beinerstädter Babybasars kommt wieder wohltätigen Zwecken zu Gute.

Engagement: Beinerstädter übergeben Spende an Kinderhospiz
Spendenübergabe an das Kinder- und Jugendhospiz Tambach-Dietharz. Foto: privat

Eine Spende in Höhe von 400 Euro hat das das engagierte Team des Babybasars Beinerstadt anfang Oktober an das Kinder- und Jugendhospiz Tambach-Dietharz übergeben. Mit großem Interesse und Anteilnahme informierten sich die Besucherinnen über die umfassende Betreuung, die schwerst kranke Kinder und ihre Familien dort erfahren. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut und Hingabe hier gearbeitet wird“, betonte eine Vertreterin des Babybasar-Teams. „Uns war wichtig, dass das Geld direkt dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird.“

Die Spende stammt aus den Erlösen des jüngsten Babybasars, der regelmäßig in Beinerstadt stattfindet. Durch den Verkauf gut erhaltener Damen- und Kinderkleidung sowie von Spielsachen kommen jedes Jahr Mittel zusammen, die anschließend für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Das Kinderhospiz-Team bedankte sich herzlich für die Unterstützung. „Solche Spenden helfen uns, den Familien in schwierigen Zeiten beizustehen und besondere Momente der Freude und Entlastung zu schaffen“, sagte eine Hospizmitarbeiterin. Mit seinem Engagement zeige das Team Babybasar Beinerstadt, wie durch gemeinschaftliches Handeln und Mitgefühl ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft geleistet werden könne.