Engagement: Beinerstädter übergeben Spende an Kinderhospiz

Eine Spende in Höhe von 400 Euro hat das das engagierte Team des Babybasars Beinerstadt anfang Oktober an das Kinder- und Jugendhospiz Tambach-Dietharz übergeben. Mit großem Interesse und Anteilnahme informierten sich die Besucherinnen über die umfassende Betreuung, die schwerst kranke Kinder und ihre Familien dort erfahren. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut und Hingabe hier gearbeitet wird“, betonte eine Vertreterin des Babybasar-Teams. „Uns war wichtig, dass das Geld direkt dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird.“