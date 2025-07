Abo Energy: Bis zu 64 Windräder möglich

Die regionalen Planungsverbände in Nord- und Ostthüringen hatten im Juni ihre aktuellen Regionalplanentwürfe verabschiedet. Daraus geht eine deutliche Vergrößerung der bislang für den Bau von Windrädern geplanten Flächen hervor. 66 neue sogenannte Vorrangeignungsgebiete in Nord- und Ostthüringen sind vorgesehen. In Ostthüringen läuft das Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit bereits, in Nordthüringen ist es noch dieses Jahr geplant.