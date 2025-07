Und so suchen Becher und seine Ex-Frau ein Zuhause - für die getrennt lebenden Eltern und ihre beiden Kinder, und für 19 Rinder. Einen Umzug in die Ferne wollen die Kuh-Hirten vermeiden, doch ausgeschlossen ist es nicht. Bis in die Uckermark sind sie bereits gereist und haben Flächen angeschaut. Und langsam drängt die Zeit, denn ihre rund neun Hektar Weideflächen müssen sie bereits räumen. Derzeit finden bereits erste Baggerarbeiten statt.