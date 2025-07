Erfurt/Berlin (dpa/th) - In keinem deutschen Flächenwald sind im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger neue Windräder gebaut worden als in Thüringen. Laut einer Halbjahresbilanz des Bundesverbandes Windenergie sind in Thüringen bis zum 30. Juni sechs neue Anlagen in Betrieb genommen worden. Das entspricht 1,6 Prozent des bundesweiten Zuwachses an Windkraftanlagen. Einzig im Saarland wie auch in den drei Stadtstaaten gab es in den ersten sechs Monaten keinerlei Zuwachs.