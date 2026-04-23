Energiewende: Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Nachfrage

München (dpa/lby) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage optimistischer für das Gesamtjahr. Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatz werde 2026 um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen mit. Bisher war Siemens Energy von einem Plus von 11 bis 13 Prozent ausgegangen. Beim Gewinn nach Steuern werden nun rund vier Milliarden Euro angepeilt, zuvor waren es drei bis vier Milliarden.