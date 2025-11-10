Energiewende: Ruf nach mehr Förderung für grünen Wasserstoff in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Energieminister Tilo Kummer hat sich für die Einführung einer staatlichen Förderung zur Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ausgesprochen. "Ich glaube, Wasserstoff ist so wichtig, dass wir gucken müssen, wie stellen wir die Wirtschaftlichkeit her", sagte der BSW-Politiker bei einer Fachveranstaltung zum Thema in Erfurt. Es trage zur regionalen Wertschöpfung bei, das Gas vor Ort in Thüringen zu produzieren. "Wir können das. Wir sind ein rohstoffarmes Land, also sollen wir doch unsere ingenieurtechnischen Fähigkeiten nutzen", so Kummer.