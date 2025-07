Oerlenbach - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will künftig neue Stromtrassen vor allem als Freileitungen umsetzen und nicht die viel teureren Erdkabel verlegen lassen. Erdkabel wie bei der Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung Suedlink vom Norden in den Süden Deutschlands hätten das Projekt um "fast Faktor vier, viereinhalb" verteuert, sagte die CDU-Politikerin im fränkischen Oerlenbach zum Baustart von Suedlink in Bayern.