Energiewende: Langsamer Netzausbau: Risiko regionaler Stromausfälle steigt

Die Erdkabel machen beide Leitungen sehr viel teurer und verzögern deren Fertigstellung um Jahre. Nach derzeitigem Stand soll Suedostlink im Jahr 2027 in Betrieb gehen, Suedlink 2028, wie die Tennet-Sprecherin sagt.

Gemäß der ursprünglichen Überlegungen hätten die Leitungen schon 2022 pünktlich zum Atomausstieg fertig werden sollen. Im April 2023 wurden die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet.

Große Stromlücke in Bayern

Eine Folge des einst von Seehofer und Söder forcierten frühen Atomausstiegs ist, dass die bayerische Stromerzeugung den Bedarf bei weitem nicht mehr deckt, wie von den Fachleuten schon vor über einem Jahrzehnt korrekt prophezeit. Nach der Fraunhofer-ISE-Schätzung wurden in Bayern 2024 knapp 59 Terawattstunden Strom erzeugt, aber an die 77 Terawattstunden verbraucht.

Mittlerweile fordert die Staatsregierung schnellen Stromleitungsbau, im Bundestagswahlkampf verlangte Söder zudem die Reaktivierung von Kernkraftwerken. Vom Trassensaulus zum -paulus gewandelt hat sich auch der zum Wirtschaftsminister aufgestiegene Aiwanger.

Weder der VBEW noch Tennet kritisieren CSU oder Freie Wähler. Doch wird ziemlich deutlich, dass das derzeitige Problem nicht so groß wäre, wären die beiden Trassen bereits in Betrieb. "Bei all unseren Netzverstärkungs- und Ausbauprojekten zeigt sich nach der Inbetriebnahme eine deutliche Entlastung im Engpassmanagement", sagt die Tennet-Sprecherin. Das gelte dann gleichermaßen auch für Großprojekte wie Suedlink und Suedostlink.

Der Ausbau der Solarenergie in Bayern schreitet derweil voran. "Insgesamt dürfte damit in Bayern für das weitere Jahr 2025 ein weiterhin stark dynamischer Zubau der Photovoltaik zu erwarten sein", sagt die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in München.