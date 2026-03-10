Mehr als 140 Batteriespeicher und 17 Rechenzentren wollen Investoren in den kommenden Jahren im Gebiet des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz ans Netz anschließen. Das Gebiet des ostdeutschen Höchstspannungsnetzbetreibers umfasst die ostdeutschen Bundesländer und Hamburg. In den vergangenen Jahren, fast Jahrzehnten, war dort vor allem um den Bau neuer Hochspannungstrassen gestritten worden. Doch die seien inzwischen fertiggestellt – so wie etwa die Thüringer Strombrücke von Erfurt-Vieselbach über den Thüringer Wald bis an die Landesgrenze zu Bayern bei Schalkau, oder sie seien genehmigt und im Bau, berichtete 50-Hertz-Geschäftsführer Stefan Kapferer am Dienstag bei der Präsentation der Bilanz für das Jahr 2025 in Berlin. Im Bau ist zum Beispiel auch der Südost-Link, er ist das Pendant zum Südlink, verläuft aber durch Ostthüringen entlang der Autobahn 9.