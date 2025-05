Arnstadt - Thyssenkrupp Nucera und ein Fraunhofer-Institut testen in einer Pilotanlage bei Arnstadt eine neue Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Die beiden Partner sehen in der Anlage in Thüringen eine wichtige Etappe auf dem Weg zur kommerziellen und großindustriellen Nutzung der Hochtemperatur-Elektrolyse-Technologie (SOEC) für die Erzeugung von Wasserstoff als Energieträger. Bisher gilt seine Herstellung als kostenintensiv.