Energiewende: Experte zu hohem Börsenstrompreis: Kaum Folgen für Haushalte

Schwedens Energieministerin "sauer auf die Deutschen"

Schwedens Energieministerin Ebba Busch äußerte sich im Zusammenhang mit den hohen Preisen kritisch in Richtung Deutschland. Laut der Zeitung "Aftonbladet" ist sie "sauer auf die Deutschen", weil diese das Land nicht in Strompreiszonen eingeteilt und die Atomkraft abgeschaltet haben, wie sie am Donnerstag in einer Pressekonferenz sagte. Die hohen Strompreise in Südschweden seien aber auch das Ergebnis der stillgelegten Atomkraft dort.