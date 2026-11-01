Energiewende: Bis 2045 über 100.000 Kilometer Stromleitungen in Bayern

Ausgburg (dpa/lby) - Bayerns regionale Stromnetzbetreiber wollen bis 2045 rund 106.000 Kilometer neue Stromleitungen bauen. Im Nieder- und Mittelspannungsnetz sind rund 100.000 Kilometer geplant, hinzukommen 6.000 Kilometer geplante Hochspannungsleitungen, wie die Lechwerke in Augsburg mitteilten. Die geschätzten Investitionskosten liegen bei 50 Milliarden Euro. Veröffentlicht werden die aktualisierten Pläne der Betreiber mit mehr als 100.000 Kunden für jedermann einsehbar auf der Webseite VNBdigital, dem Informationsportal zum Netzausbau des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.