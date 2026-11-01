Energiewende: Bis 2045 über 100.000 Kilometer Stromleitungen in Bayern

Strombedarf könnte sich in manchen Regionen verdreifachen

Zieldatum ist das Jahr 2045, weil die Bundesregierung bis dahin die Klimaneutralität erreicht haben will. Die bayerischen Verteilnetzbetreiber gehen davon aus, dass sich innerhalb der nächsten knapp zwanzig Jahre die Einspeisung von Sonnen- und Windstrom in Bayern auf rund 100 Gigawatt im Jahr verzweieinhalbfachen wird. Im Jahr 2024 waren es nach Daten des Statistischen Landesamts 45 Gigawattstunden, Zahlen für 2025 und 2026 gibt es noch nicht. Doch auch der Strombedarf wird sich nach Prognose der Verteilnetzbetreiber je nach Region verdoppeln bis verdreifachen.