Bayern und Batteriespeicher seien ein gutes Match, doch Voraussetzung sei ein möglichst netzdienlicher Betrieb der Speicher - was bedeutet, dass deren Laden und Entladen das Netz nicht noch zusätzlich belasten soll. "In den nächsten Jahren wird dann noch das bidirektionale Laden hinzukommen", sagte Westphal. Das bezieht sich darauf, dass mittlerweile erste Elektroauto-Modelle nicht nur Strom laden, sondern diesen als vierrädrige Batterie auch wieder ins Netz abgeben können, wenn das Fahrzeug nicht gefahren wird. "Über allem schwebt jetzt die Erkenntnis: Infrastruktur wird knapper", sagte Westphal. "Netzanschlüsse und Netzkapazitäten sind das neue Gold."