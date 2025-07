Oerlenbach - Damit die Energiewende gelingen kann und Windstrom aus dem Norden auch im Süden ankommt, beginnen nun auch die Arbeiten für die große Stromtrasse Suedlink in Bayern. Die Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung wird teuer und später fertig als geplant - und soll von Ende 2028 an Bayern und Baden-Württemberg mit grüner Energie versorgen. In Bayern wird Suedlink rund 130 Kilometer lang sein und durch Unterfranken verlaufen.