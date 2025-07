Der 700 Kilometer lange Suedlink beginnt in der Nähe von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und führt durch die Mitte Deutschlands nach Bergrheinfeld bei Schweinfurt in Unterfranken. Ein Abzweig führt weiter nach Großgartach in Baden-Württemberg. Die Erdkabel sollen vier Gigawatt übertragen, die Leitung bis Ende 2028 fertig sein.